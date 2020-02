Advogado é proibido de entrar nos presídios do Acre

O advogado Max Elias da Silva Araújo, alvo da Operação Troia da Polícia Federal, está proibido de ter acesso ao interior dos presídios do Acre.

A decisão é do Juiz da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, Robson Ribeiro Aleixo. O magistrado acatou um pedido do Ministério Publico Estadual.

Em um dos trechos da decisão o Juiz disse “Aplico ao acusado Max Elias da Silva as medidas cautelares: Proibição de frequentar qualquer unidade penitenciaria no Estado do Acre e proibição de manter contato, por qualquer meio, com os outros investigados neste processo”, escreveu o magistrado.

Para o Juiz as medidas são necessárias, uma vez que o livre trânsito do advogado pode acarretar prejuízos à investigação.

Em outubro do ano passado a Justiça aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Publico Estadual contra o advogado Max Elias, que passou da condição de réu para acusado no processo.

De acordo com a investigação da Polícia Federal o advogado utilizava de sua prerrogativa para atuar como “menino de recado” de membros de uma organização criminosa do Regime Disciplinar Diferenciado, o RDD.