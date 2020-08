Agências da Caixa Econômica Passam a Funcionar das 8 às 13 Horas.

A partir desta terça-feira, às agências da caixa econômica federal passaram a funcionar em novo horário, das 8 às 13h, para atendimento a serviços essências.

De acordo com o banco, todas as pessoas que procurarem às agências da caixa econômica federal durante o horário de funcionamento serão atendidas. Nesta terça-feira começou o saque em espécie do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 1.

No saque emergencial do FGTS podem realizar saque em espécie, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Datas para o saque emergencial do FGTS: As datas variam de acordo com o mês de nascimento do beneficiário.

Mês de Nascimento Credito na Conta Crédito Disponível

Janeiro 29 de Junho 25 de julho

Fevereiro 6 de Julho 8 de Agosto

Março 13 de Julho 22 de Agosto

Abril 20 de Julho 5 de Setembro

Maio 27 de Julho 19 de Setembro

Junho 3 de Agosto 3 de Outubro

Julho 10 de Agosto 17 de Outubro

Agosto 24 de Agosto 17 de Outubro

Setembro 31 de Agosto 31 de Outubro

Outubro 8 de Setembro 31 de Outubro

Novembro 14 de Setembro 14 de Novembro

Dezembro 21 de Setembro 14 de Novembro

Reportagem/ Demóstenes Nascimento