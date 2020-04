Agente de endemias morre após cair de moto e bater cabeça no meio fio no Acre

No último domingo, 5, um acidente deixou uma vítima fatal no município de Mâncio Lima, interior do Acre. Jocastra Leite, que era técnica em enfermagem, acabou indo a óbito após perder o controle da motocicleta que pilotava e bater a cabeça no meio fio de uma rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital do município, mas na chegada ao local, os socorristas constaram o óbito da motociclista.

Parentes e amigos informaram que a família da vítima mora em uma zona rural e foram informados do trágico acidente. Jocastra recentemente exercia trabalho como agente de endemias no município.

Com informações do Juruá em Tempo