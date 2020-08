Agosto começa com 305 novos casos de Covid-19 e mais 4 mortes pela doença

O Acre bateu um novo recorde de novos casos confirmados de Covid-19 dos últimos três dias. O boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) neste sábado, dia 1° de agosto, mostra que foram registrados 305 novos casos de contaminação por coronavírus nas últimas 24 horas. O Estado inicia o mês contabilizando 19.930 acometidas pela doença.

Já o número de mortes baixou em comparação aos demais dias dessa semana. Quatro mortes foram registradas de ontem para hoje. Desta, 1 pessoa é do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 38 e 90 anos.

Todas as novas vítimas fatais registradas neste sábado são de Rio Branco, fazendo com que o total de óbitos suba de 531 para 535, em todo o estado. Mais informações da situação da pandemia no Acre estarão no boletim completo, que será liberado a partir das 16 horas de hoje.