Ainda na média de 200 casos: confira o Boletim da Sesacre desta sexta-feira, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 236 casos de contaminação por Covid-19 no estado, nesta sexta-feira, 24. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 18.157 para 18.393.

Até o momento, o Acre registra 43.390 notificações, das quais 24.777 foram descartadas. No entanto, 220 casos seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta é de 10.517 , ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 179 pessoas estão hospitalizadas.

Mais 6 mortes foram registradas, sendo 1 pessoa do sexo masculino e 5 do sexo feminino, com idades entre 48 e 94 anos, sendo 1 de Rio Branco, 1 de Epitaciolândia, 1 de Xapuri, 1 de Acrelândia e 2 de Cruzeiro do Sul, fazendo com que o número de óbitos suba de 474 para 480, em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

J.V. M., de 80 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, veio a óbito no dia 13 de junho em domicílio.

Óbitos do sexo feminino:

M.R.S., de 94 anos. Moradora de Cruzeiro do Sul, teve óbito em domicílio no dia 15 de julho.

C.B.P., de 76 anos. Moradora de Epitaciolândia, deu entrada no dia 17 de julho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito nesta quinta-feira, 23 de julho.

M.T.C.L., de 48 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 21 de julho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) de Rio Branco e veio a óbito nesta quinta-feira, 23 de julho.

V.F.S., de 64 anos. Moradora de Acrelândia, deu entrada no dia 3 de julho no Huerb e veio a óbito na nesta sexta-feira, 24 de julho.

M.A.M., de 76 anos. Moradora de Xapuri, deu entrada no dia 10 de junho no Into e veio a óbito no dia 26 de junho.

Rio Branco, AC, 24 de julho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre