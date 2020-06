Alerta: Cruzeiro do Sul ultrapassa mil casos confirmados de Covid-19

A segunda maior cidade do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, ultrapassou os 1.000 casos confirmados de Covid-19 na noite desta segunda-feira, 01. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, através do boletim epidemiológico. O aumento foi de 106 novos casos nas últimas 24 horas.

Entre os casos, o Hospital do Juruá conta com 52 hospitalizados, em acompanhamento médico.

A boa notícia ficou por parte dos curados. A cidade apresentou 116 altas médicas nas últimas 24 horas, subindo de 461 para 577 altas médicas.