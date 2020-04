ALUNOS DA UFAC PRODUZEM MAIS DE 11 MIL EPIs

Foto: Alexandre Martins

Enquanto pesquisadores não descobrem um medicamento ou vacina contra a COVID – 19, os segmentos sociais estão numa ofensiva para barrar a proliferação do vírus. Dentro desse contexto, estudantes do curso de medicina da UFAC e voluntários se reuniram e decidiram fabricar esses equipamentos. Os recursos estão sendo doados por empresários, instituições e pessoas autônomas, comprometidas, em amenizar esse cenário de terror.

Tanto que esses equipamentos foram enviados a 16 municípios acreanos, mais a Vila Campinas, além dos distritos de Extrema e Nova Califórnia, em Rondônia e Boca do Acre no Amazonas. Entre os equipamentos fabricados estão protetores faciais, óculos, aventais e máscaras, o lote distribuído foi de 11 mil itens.

Foto: Alexandre Martins

As salas do curso de medicina foram transformadas em polos de produção, deste projeto participam 20 alunos. O número só não é maior para não aglomerar. Agora eles querem envolver alunos de outros cursos como educação física, a ideia desse projeto surgiu após uma conversa de um aluno chamado Lucas com um amigo de São Paulo. A primeira remessa, foi enviada para a UPA do 2º distrito e para o lar vicentinos. Por telefone, reitora da UFAC, Guida Aquino, enalteceu a ação dos alunos. Em tempos de pandemia tem solidariedade de sobra, no terminal de integração da UFAC, anônimos colocaram garrafas com produtos a disposição dos usuários de ônibus para fazer a higienização das mãos, gesto que se repete em outros locais de nossa capital.

Reportagem: Ronaldo Guerra / Alexandre Martins