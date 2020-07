Alunos Recebem Certificação de Cursos Oferecidos Pela Prefeitura de Rio Branco Em Parceria Com o SENAC.

45 alunos de várias regionais de Rio Branco receberam certificados de conclusão de cursos profissionalizantes na área de beleza, através de parceria entre a prefeitura de Rio Branco e O SENAC.

Jacineide da Silva Barros, moradora do bairro Vitória, não tinha nem um conhecimento na área de beleza, até fazer parte de um grupo de 45 alunos, entre homens e mulheres, para participar do curso de cabeleireiro, realizado através de uma parceria entre a prefeitura de Rio Branco e o SENAC. O curso começou em novembro do ano passado e só terminou agora. Jacineide disse que já montou seu próprio negócio e já começou a tirar o sustento da família.

A Prefeitura de Rio Branco através da Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos, em 2019 firmou contrato com o SENAC para realização de cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, alimentação e informática, com um investimento na ordem de R$ 395 mil, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, que visava atender as famílias que tiveram intervenção de obras públicas em seus respectivos bairros. A secretaria de assistência social de Rio Branco, Núbia Muses falou da parceria e dos novos profissionais no mercado de trabalho.

Reportagem/ Demostenes Nascimento