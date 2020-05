Ao ver mãe apanhando de marido, filho reage e mata padrasto

Uma bebedeira entre família terminou com uma pessoa morta na noite deste domingo (10). Um homem identificado como Raimundo Nonato de Oliveira, de 40 anos, foi morto em via pública a golpes de ripa pelo próprio enteado, identificado como Júlio. O crime aconteceu na Travessa João Lopes, no Conjunto Waldemar Maciel, na região do bairro Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Raimundo estava bebendo juntamente com membros de sua família em uma casa, quando iniciou-se uma discussão com sua esposa, a mulher desferiu um tapa em Raimundo, que revidou a agressão. O enteado ao ver Raimundo agredindo sua mãe, entrou em luta corporal com o padrasto. Raimundo saiu da casa e correu na tentativa de fugir do enteado, mas caiu em via pública, e Júlio em posse de uma ripa, desferiu vários golpes que atingiram o padrasto na cabeça. A esposa ainda tentou impedir que o filho matasse seu marido, vindo a cair em cima de Raimundo na tentativa de impedir a agressão, mas não conseguiu contê-lo.

Após desferir as ripadas em Raimundo, a mãe trancou Júlio dentro de casa e acionou a Polícia Militar que ao chegar ao local prendeu o agressor e o encaminhou à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Raimundo que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Perito em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fonte/ac24horas