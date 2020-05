Apenas 3 cidades do Acre ainda não registraram casos de coronavírus

Apenas as cidades de Manoel Urbano, Jordão e Porto Walter ainda não registraram casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no estado do Acre.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o estado atestou mais 104 pessoas com a doença, fazendo os números saltarem de 1.590 para 1.694. Os casos novos foram registrados em oito cidades do estado.

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou ainda mais uma morte por Covid-19 em Cruzeiro do Sul. A primeira morte pela doença na segunda maior cidade do estado fez o número de vítimas fatais da doença chegar em 52. Em todo o estado, 832 pessoas ainda aguardam o resultado de exames.

Das 52 mortes registradas em todo o estado, 46 foram em Rio Branco; três em Plácido de Castro; uma em Acrelândia, outra em Tarauacá e mais uma em Cruzeiro do Sul. O Acre tem letalidade de 3,1. O boletim mostra ainda que quase todo o estado já possui casos confirmados da doença.

O aumento no número de casos concretiza as projeções feitas pela Universidade Federal do Acre (Ufac), que apontavam que o pico da pandemia em Rio Branco ocorreria na segunda quinzena de maio. Já em Cruzeiro do Sul, o pico está previsto ainda para julho. Caso, o estado não consiga frear o avanço da doença, as mortes podem chegar a 500 somente na capital, segundo o estudo.