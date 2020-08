Apesar de Incerteza Com Novo coronavírus, Agências Vendem Viagens Para o 2° Semestre

A quarentena por causa do novo coronavírus, não tem data para terminar. Mesmo assim agências de viagens do Acre, já começam a planejar viagens, para depois que a pandemia passar.

O avanço da pandemia do novo coronavírus pelo mundo colocou em risco não apenas as companhias aéreas, mas também diversas agências de turismo e até redes de hotéis. Desde o início da crise, o setor tem sido um dos mais impactados com o cancelamento de viagens e queda na procura.

A maioria das empresas trabalha com pacotes para o segundo semestre, a partir de agosto. A agencia aero viagens por exemplo está aproveitando as promoções das companhias aéreas, para vender passagens, para o segundo semestre e ano que vem. Segundo a Empresária Paloma Pacheco, no começo da pandemia do novo coronavírus, a empresa dela passou por dificuldades, mas hoje, a crise foi superada. Paloma, disse que não precisou demitir funcionários e manteve as duas agências funcionando. Com a flexibilização, a procura por passagens aéreas está aumentando. Paloma acredita, que o aquecimento nas vendas de passagens se dará ainda este ano.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento