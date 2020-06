Após 20 anos arraial do bosque não será realizado esse ano devido a pandemia

Nessa época do ano a praça do bosque já estaria com várias barracas montadas, as noites dos finais de semana eram cheias de alegria, brincadeiras, bingos ao som de muita música caipira, esse ano o silencio tomou conta do lugar.

O coordenador do arraial disse que muita gente ainda pergunta se o tradicional arraial do bosque vai ocorre esse ano, isso porque o evento gera renda para muitas famílias e esse ano pelo fato da pandemia muita gente vai deixar de ganhar uma renda extra.

Três barracas estão trabalhando em forma de delivery, com doces bolos e comidas típicas. Para ajudar você pode estar entrando em contato pelos telefones 99958-0801 ou 99283-4844.

Reportagem/ Simone Oliveira