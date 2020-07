Após ataque de facção no Conjunto Habitacional Cidade do Povo PM apreende arsenal de armas

Quatro criminosos foram

presos e cinco armas de fogo, entre elas uma espingarda de repetição calibre

12, foram apreendidas, além de um colete balístico e munições, durante a ação

de Policiais Militares na tarde desta terça-feira, 21.

De acordo com a polícia

bandidos armados fizeram um ataque a membros de uma facção rival no Conjunto

Habitacional Cidade de Povo. O grupo teria efetuados diversos disparos, mas não

conseguiu atingir ninguém. A Policia Militar foi acionada e guarnições da

ROTAM, do BOPE e do 2ª Batalhão localizaram os acusados.

Dois foram detidos no

Distrito Industrial e restante no residencial Rosa Linda. Com a quadrilha foram

apreendidas cinco armas: Três revolveres calibre 38, duas pistolas calibrem 9

milímetros e uma espingarda de repetição calibre 12. Os acusados, que não tiveram os nomes revelados foram

encaminhados para a Delegacia de Flagrantes da Policia Civil.

Em menos de 24 horas, 12 armas de

fogo foram apreendidas na região do 2ª Distrito de Rio Branco. Só na tarde de

segunda-feira, 21, foram quatro, entre elas, uma submetralhadora calibre 9

milímetros, durante duas ações simultâneas na Cidade Nova.

Segundo distrito em guerra

As facções criminosas Bonde dos

13 e Comando Vermelho estão em guerra. A disputa começou quando uma das

lideranças trocou o Bonde pelo CV. A partir daí a organização comando vermelho

iniciou um plano para ocupar o território do Bonde dos 13, na Cidade Nova.