Após obras do Estado, pista de Feijó ganha iluminação inédita e está pronta para receber voos noturnos

Foto: Reprodução

Em visita ao município de Feijó neste domingo, 11, o governador Gladson Cameli aproveitou para verificar de perto os resultados das obras de recuperação, pintura e iluminação da pista de pouso do aeródromo da cidade.

Projeto de governo do Estado levou obras de R$ 80 milhões para quatro aeródromos do estado, incluindo Feijó. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A sinalização noturna inédita da pista de Feijó faz parte de um projeto amplo de recuperação dos aeródromos de todo o estado. A fase mais urgente beneficiou primeiramente Feijó, Tarauacá e Jordão, mas todos os municípios com pistas, incluindo os de difícil acesso, serão beneficiados.

O projeto de reconstrução completa dos quatro aeródromos tem perspectivas de investimentos na ordem de R$ 20 milhões para cada um, totalizando R$ 80 milhões para todas as pistas. As obras incluem pinturas gerais, pinturas noturnas, sinalização e reparos nas pistas de pouso e decolagem para garantir segurança no funcionamento e não deixar os moradores desassistidos em casos de urgências.

Desde o início da sua gestão, Gladson Cameli teve interesse no balizamento noturno da pista, já que Feijó fica estrategicamente posicionada entre as duas maiores cidades do Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Com a pandemia, esse balizamento se mostrou ainda mais urgente, devido ao grande número de voos necessários para o transporte de pacientes durante o período de auge dos casos graves de Covid-19.

Homologação da pista de Feijó para voo noturno depende agora de aprovação da Anac Foto: Rafael Dias/Cedida

“Sabemos da importância dos aeródromos de todo o Acre, principalmente nos municípios de difícil acesso, e especialmente o de Feijó, que fica a meio caminho de nossas maiores cidades. Com essa mobilidade noturna, estaremos criando uma revolução na mobilidade entre esses municípios em que só quem ganha é a população”, destacou o governador.

Todo o trabalho de recuperação da pista de Feijó já está completo e os voos noturnos dependem apenas da aprovação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), cujo pedido de autorização já foi encaminhado. A próxima etapa no aeródromo é a recuperação do terminal de passageiros, cujas obras já foram autorizadas e devem começar nos próximos dias acompanhadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Até mesmo a estrada de acesso ao aeródromo, que se encontrava tomada por buracos, com valões, matagal e lamaçal, já foi recuperada e entregue para a população pelo Estado ainda em dezembro do ano passado.

