Após piora por causa da Covid-19, Deputada Meire Serafim será transferida em UTI aérea para SP

A deputada estadual Meire Serafim (MDB), esposa do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, vai ser transferida em UTI aérea de Rio Branco para São Paulo para dar continuidade ao tratamento contra a covid-19.

Meire foi diagnosticada com a doença há cerca de 2 semanas e contraiu uma forte pneumonia durante esse período. Ela está internada em um hospital privado da capital acreana, mas devido às complicações no seu estado de saúde a parlamentar fará tratamento fora do estado.

Segundo informações repassadas por assessores da parlamentar, o quadro de saúde dela requer cuidados, com isso, Serafim será transferida para São Paulo onde deve continuar o tratamento mais intensivo.

Na sessão desta quarta-feira, 5, os deputados estaduais lamentaram o drama vivido pela parlamentar que dispõe de outros problemas de saúde. Edvaldo Magalhães, do PCdoB, pediu orações.

“Gostaria de externar toda a nossa torcida, a nossa solidariedade, às nossas orações, as nossas rezas, para que ela possa restabelecer a sua saúde de forma imediata”, pediu o comunista.

