Após reclamações de moradores, secretário afirma que Prefeitura vai realizar intervenções no Bairro Caladinho

kellinton carvalho, da secretaria de zeladoria afirma que a prefeitura já deu iniciou ao serviço de capina e limpeza do bairro caladinho, a manifestação do secretário ocorreu após a reportagem da tv 5 mostrar a realidade da comunidade.

Na terça feira fomos convidados pelas famílias do bairro caladinho para mostrarmos as dificuldades das pessoas em se locomover por falta de acesso, como a comunidade não foi planejada, surgiu de invasão, as famílias vivem sem privacidade umas passando por dentro dos quintais das outras, mas, esse não é o maior problema, o que tem causado dor de cabeça aos moradores é a ausência dos serviços públicos.

O secretário de zeladoria, kellinton carvalho, até concorda com as reclamações dos moradores, mas disse que a prefeitura está desde o início da semana fazendo intervenções na região.

A maior reivindicação das lideranças comunitárias é em relação a pavimentação das ruas, que estão bem precárias, kellinton afirmou que apesar de não ser sua competência, a EMURB e a SEINFRA com certeza vão trabalhar no melhoramento das vias.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.