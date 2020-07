Após redução de mortes, Acre volta ao grupo de estados com aumento de óbitos por Covid-19

Em onze estados, além do Distrito Federal, ocorreu aumento no número de mortes por Covid-19. O Acre está novamente nesse grupo, com aumento registrado de 17% nesta quarta-feira (15) em relação à média dos últimos sete dias, a chamada ´média móvel´. Os dados são do G1.

Nesta quarta, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou mais 193 casos em 24 horas. O número de infectados subiu de 16.479 na terça (14/7) para 16.672 na quarta. O Acre vinha registrando queda nas mortes mas a letalidade retomou nos últimos elevando a média móvel.

Nesse período ocorreram 10 mortes saltando de 436 para 446 as vítimas da doença no Acre.

O Ministério da Saúde avalia que na Região Norte esteja ocorrendo redução sustentável dos casos do novo coronavírus mas os números variam muito de um dia para outro.