Assaltantes invadem casa, fazem família de refém e roubam caminhonete

Uma família viveu momentos de pânico e intenso terror durante um assalto ocorrido na manhã desta quinta-feira, 10.

Três bandidos armados invadiram a casa, fizeram as pessoas de refém e fugiram levando uma caminhonete.

O alvo dos criminosos foi uma residência, localizada no Conjunto Xavier Maia.

Dos três bandidos que participaram do roubo, dois permaneceram no interior da residência e fugiu com a caminhonete.

A Policia Militar foi acionada e os bandidos que ficaram no interior do imóvel tiveram fugir.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram os dois assaltantes pularam o muro de outra casa.

Pouco tempo a Polícia Militar chegou ao local. O imóvel foi cercado. Um dos assaltantes foi preso.

A caminhonete foi localizada em Senador Guiomard.