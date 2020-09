Associação de Militares do Acre cobra promessas do governador Gladson Cameli

Membros da associação de militares do Acre realizaram manifestação pacifica em frente ao palácio Rio Branco, para cobrar promessas não cumpridas pelo governador Gladson Cameli, o vice- major Rocha e seus secretários. Representantes da AME exibiram caixões para velar as promessas não cumpridas.

Fotos/Sergio Valle/ac24horas

Foram promessas não cumpridas até hoje pelo governador Gladson Cameli, que associação de militares do Acre, P.M e Corpo de Bombeiros estão cobrando. A manifestação aconteceu em frente ao palácio Rio Branco, com direito a caixões, para chamar a atenção do governador do Acre. Segundo os representantes das associações estão encontrando dificuldades, para conversa com as autoridades estaduais. Os militares cobram das autoridades, progressão horizontal, titulação, promoção sub judice e outros benefícios que foram prometidos pelo governador Gladson Cameli e não foram cumpridos.

O deputado estadual Cadmiel Bomfim (PSDB) representante da categoria na Assembleia Legislativa do Acre, afirmou que as principais reivindicações da categoria são o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade Policial, também chamada de Valorização de Atividade Militar, remuneração a qual os servidores fazem jus desde 2017, mas que nunca foi paga.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento