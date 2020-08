Audiência de instrução dos envolvidos no duplo homicídio no belo jardim será realizada nesta sexta-feira

Os cinco envolvidos no duplo homicídio do casal Terezinha da silva santos e cosmo ribeiro moura serão interrogados nesta sexta-feira.

A audiência de instrução do processo será realizada na 1ª vara do tribunal do júri por meio de vídeo conferencia.

Será o primeiro interrogatório dos réus perante a Justiça. Marciano de Melo Marinho, Antônio Eliel de Souza Gomes, Jéferson Almeida da Silva, Alisson de Souza Olinda e Francisco Almeida da Silva.

Serão ouvidos para responder pelo duplo homicídio do casal Terezinha da Silva Santos e Cosmo Ribeiro Moura. A audiência de instrução e julgamento do processo será realizada pela 1ª Vara do Tribunal do Júri nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã.

A sessão será por meio de vídeo conferencia por conta da pandemia do novo coronavirus. Terezinha da Silva de 64 anos e o marido Cosmo Moura. Foram assassinados no dia 17 de janeiro deste ano.

O crime, aconteceu no interior da residência do casal, na região do Belo Jardim. As vítimas foram mortas a golpes de terçado e a tiros no quarto da casa de acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios.

A morte do casal, foi planejada durante uma festa, o advogado Armisson Lee Linhares, que atua na defesa de Marciano de Melo, questionou as provas do processo.

Ele disse também que ao final da audiência vai pedir a liberdade de Marciano de Melo Marinho.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho