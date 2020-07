Auxilio emergencial: estelionatários continuam subtraindo dinheiro de beneficiários do programa

Uma quadrilha de estelionatários continua desviando o dinheiro de beneficiários do auxílio emergencial do governo federal. Com o pagamento da terceira parcela o bando voltou a subtrair o dinheiro de quem realmente precisa. A dona de casa que está sem trabalhar há quatro meses, ela que era ambulante suspendeu a atividade em março deste ano por conta do novo coronavirus. A senhora de 52 anos, que não quis revelar a identidade, está garantida o sustento da família com o dinheiro do auxílio emergencial do governo federal, mas, nesta terça-feira, ao comparecer a agencia da Caixa Econômica Federal para receber o benefício, teve uma surpresa desagradável.

Como mostra o extrato bancário, 1.045 reais foram sacados nesta terça-feira da conta da vítima. A polícia agora está tentando identificar quem utilizou os dados da dona de casa para pegar o dinheiro. Em relação ao pagamento da segunda parcela, o número de pessoas que tiveram o auxílio desviado teve uma redução, mas, continua sendo desviado só na manhã desta terça-feira.

Cinco vítimas compareceram à sede da DIC para registrar ocorrências de subtração do dinheiro do auxílio emergencial.

Reportagem/ Ecimairo Carvalho