Balanço do CNJ revela que nenhum detento morreu de covid-19 no Acre

Segundo boletim divulgado na última quarta-feira (16) pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no sistema prisional, os novos dados apontam que, no intervalo entre 14 de agosto e 14 de setembro eram 376 casos de Covid-19 entre servidores e 231 em pessoas presas no Acre. Não há óbitos registrados. Foram realizados 358 testes em detentos e 673 em servidores.



Os casos registrados de Covid-19 entre adolescentes que cumprem medida no sistema socioeducativo subiram 261% nos últimos três meses. No Acre são sete casos.

Em 15 de junho eram 239 ocorrências confirmadas entre adolescentes em privação de liberdade, enquanto em 14 de setembro foram constatados 863 registros de contaminação. Com a soma entre adolescentes e servidores, já são 3.946 casos confirmados de Covid-19 e 21 óbitos desde o início da pandemia.

A taxa de casos e mortes em nível nacional aumentou 47,8%, totalizando 34.961 casos e 192 óbitos – grande parte desse número é resultado da intensificação na política de testagem adotada pelo estado de São Paulo. Na semana anterior, a variação de 30 dias medida entre 7 de agosto e 7 de setembro foi de 40,5%.