Bandeira amarela e mantida na classificação de risco da Covid-19

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou durante o anúncio da nova classificação de risco da pandemia nesta quarta-feira, 2, que todas as regionais do Acre permanecem na bandeira amarela – nível de atenção. A coordenação do grupo afirmou que a sociedade precisa se esforçar ainda mais para que a situação do Estado não regrida.

A média de internações atualmente por conta do coronavírus está em 30%, segundo o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene. A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, informou que durante os 14 dias analisados, do dia 16 a 29 de agosto, não houve um comportamento diferente do que vinha ocorrendo nas últimas semanas.

“Os indicadores não apresentaram grandes mudanças. Houve indicadores, como novos casos internações por síndrome gripal, que aumentaram inclusive. O Comitê gostaria de dizer que o Acre iria para a bandeira verde, mas não temos melhora significativa do cenário, por conta disso, permanecemos na bandeira amarela”, disse Sabino.