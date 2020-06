Bandidos executam preso monitorado com 12 tiros na cabeça

O presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica e padeiro, Valcy de Souza Lessa, de 41 anos, foi executado na noite desta sexta-feira (12), dentro de sua padaria localizada na rua Anderson Alves, no bairro Recanto dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Valcy estava preparando a massa do pão com sua esposa, quando dois homens não identificados, supostos membros de uma facção, invadiram a padaria e os criminosos efetuaram cerca de 19 tiros. Valcy foi ferido com 12 projeteis na cabeça, e o restante na perna, peito e costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local. A mulher não foi ferida pelos faccionários.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local o padeiro já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida, colheram as características do veículo e dos autores do crime e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.

