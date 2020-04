Barreira sanitária em Rodrigues Alves aborda centenas de pessoas no 1º dia de monitoramento

A barreira sanitária montada na entrada do município de Rodrigues Alves abordou centenas de pessoas nesta sexta-feira, 17, quando iniciou o trabalho de fiscalização e monitoramento de quem entra e sai do município.

té o dia 30 de abril o acesso de pessoas nas rodovias e balsas pelo Rio Juruá será restrito. As balsas poderão transportar veículos das 6h às 9h e das 17h às 19h. Durante todo o dia técnicos da saúde e policiais estarão na barreira monitorando o fluxo de pessoas.

Segundo o secretário de Saúde, Júlio Martins, apenas parte da população aderiu a iniciativa. “É preciso que entendam que essa barreira é para um propósito maior, que é de impedir que o vírus chega a Rodrigues Alves. Estamos orientando todas as pessoas que trabalham em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves que andem com algum comprovante. A travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves é muito intensa”.

O secretário também frisou o empenho do prefeito Sebastião Correia, que vem acompanhando toda a ação. “Quero destacar também o empenho do nosso Sebastião Correia, que vem dando condições para que possamos tomar todas as medidas possíveis, sempre visando a proteção da população”.

A Polícia Militar do Juruá e a Marinha do Brasil, também estão dando apoio na barreira com intuito de manter a ordem e segurança no local. “Temos dado apoio em manter a ordem e segurança e orientando na travessia da balsa. Pedimos a compreensão de toda a população par que possamos neutralizar esse vírus e prevenir”.

O técnico de informática, Afrânio de Oliveira, aprovou a iniciativa da prefeitura. “É muito importante esse trabalho. Esse é o momento de prevenir e evitar que o vírus chegue na nossa cidade. Muitas pessoas acham que está atrapalhando, mas precisamos entender que é para o nosso bem”.