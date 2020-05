Boletim parcial desta segunda-feira, 18, sobre o coronavírus

Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica que registrou cinco novas mortes por Covid-19 no estado, e que registra recorde no número de casos de novos contaminados, nas últimas 24 horas. Pelo menos 238 novas pessoas testaram positivo para a doença nesta segunda-feira, 18.

Desse modo, o Acre ultrapassou a marca dos dois mil casos de contaminação por Covid-19, saindo de 1.996 pessoas infectadas no domingo, 17, para 2.234 nesta segunda-feira, 18.

Os cinco novos registros de morte pela doença são:

Um homem, cujas iniciais do nome são R. P., de 52 anos, e que tinha dado entrada na UPA do Segundo Distrito. Ele apresentava hipertensão arterial e faleceu na manhã desta segunda-feira, 18.

Uma mulher de 64 anos, D. S. A., que estava internada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), e que já tinha histórico de acidente vascular cerebral hemorrágico. Ela morreu neste domingo, 17.

Um homem, F. A. A., de 65 anos, que seguia internado na UPA do Segundo Distrito. Ele tinha diabetes e morreu no dia 14 de maio último, também sido testado positivo para a doença.

O aposentado A. F. S., de 67 anos, estava internado na UTI Covid do Pronto-Socorro e tinha histórico de diabetes, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica. Faleceu no domingo, 17.

Um homem, M. S. U., de 72 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito, que tinha hipertensão arterial e diabetes. Ele faleceu no dia 13 de maio último.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas.

Rio Branco, AC, 18 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre