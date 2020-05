Boletim parcial desta terça-feira, 26, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica a morte de mais sete pessoas por Covid-19 no estado. São cinco mulheres e dois homens.

São elas:

A. M. F. M., mulher de 55 anos que deu entrada na UPA do Segundo Distrito neste domingo, 24, falecendo na segunda-feira, 25. Apresentava agravos prévios de hipertensão arterial e diabetes mellitus.

D. B. L., mulher de 80 anos, que foi internada na sexta-feira, dia 22, no Hospital Santa Juliana, e faleceu na segunda-feira, 25. Tinha agravos de doença renal aguda.

U. M. F., mulher de 73 anos, levada no dia 17 de maio para a UPA do Segundo Distrito e que faleceu nesta segunda-feira, 25. Tinha problemas de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca.

D. M. S., mulher de 81 anos, que deu entrada no dia 14 de maio no Pronto-Socorro de Rio Branco e faleceu no dia 17. Na sua declaração de óbito, o médico não relatou se tinha comorbidades.

O. V. L., mulher de 88 anos, que foi internada no dia 18 deste mês e faleceu no dia 20, na UPA do Segundo Distrito. Assim como D. M. S, na sua declaração de óbito, o médico não relatou se tinha comorbidades.

Os homens são L. B. T., de 81 anos, internado desde o dia 14 deste mês na Fundação Hospitalar do Estado do Acre e falecido no último dia 17. Seu histórico médico era de diabetes e baço crescido.

J. A. R. S., de 70 anos, que havia dado entrada na Fundação Hospitalar do Estado do Acre no dia 11 de maio e morreu no dia 21. Apresentava imunossupressão e mieloma múltiplo.

Mais informações no boletim completo, a partir das 16 horas

Rio Branco, AC, 26 de maio de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre