Boletim Sesacre desta quarta-feira, 29, sobre o coronavírus

O Acre registra mais duas mortes pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira, 29, subindo de 16 para 18 o número oficial de óbitos no estado. Um aposentado de 89 anos, cujas iniciais do nome são A. F. A., morreu por volta das 10 horas desta quarta-feira, na UPA do Segundo Distrito, onde estava internado desde domingo, 26. Ele tinha hipertensão.

O segundo óbito é também de um idoso de 91 anos, F. L. A., que morreu em casa, no dia 26, cujo exame positivo para a doença foi concluído nesta quarta-feira, 29.

Além desses dois óbitos, o Acre registra 354 casos de Covid-19, na tarde desta quarta-feira. Na terça-feira, 28, eram 317. Mais 37 pessoas deram positivo como resultado em 24 horas.

Os novos casos confirmados são de 21 homens e 16 mulheres, sendo duas mulheres e um homem do município de Plácido de Castro, além de dois homens de Xapuri e um do Bujari. Os demais casos são de Rio Branco. Até o momento, 2.643 casos foram notificados, dos quais 1.576 foram descartados. Outros 721 seguem aguardando análise laboratorial.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O número oficial de mortes pela doença é de 18 pessoas. Outras 114 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 29 de abril de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre