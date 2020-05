Boletim Sesacre desta quinta-feira, 21, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 286 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas.

Desse modo, até o momento, o Acre saltou de 2.817 casos para 3.103. O número de óbitos pela pandemia no estado subiu de 75 para 78 nesta quinta-feira, 21. Destes, 1.098 receberam alta por não apresentarem mais a doença no organismo. Entretanto, 81 pacientes seguem internados, sendo que 17 encontram-se em estado grave na UTI. Atualmente 1.846 seguem em isolamento domiciliar.

No Acre, até o momento, são 9.800 notificações, sendo 5.144 (52,5%) descartados e e 1.556 (15,9%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

Os três novos óbitos confirmados para Covid-19 são:

O primeiro, cujas iniciais são V. L.S, de 71 anos, deu entrada no dia 12 no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito no dia 20. O paciente residia no município de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte é do paciente A. J. C. S.N, de 65 anos, que deu entrada no dia 24 de abril, na Fundhacre e veio a óbito no dia 17 de maio. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades.

O terceiro óbito é de uma senhora, cujas iniciais são M.F B.O. de 66 anos, que deu entrada no dia 14 deste mês no Hospital Regional do Juruá e faleceu nesta quinta-feira, 21, sendo residente de Cruzeiro do Sul e também possuía comorbidades.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 21 de maio de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre