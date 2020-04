Boletim Sesacre desta sexta-feira, 24, sobre o coronavírus

O Acre registra mais 7 casos de contaminação por coronavírus. Assim, o número oficial de contaminados passa a ser de 234 pessoas, nesta sexta-feira, 24. As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Os novos casos são de 2 mulheres e 5 homens, todos de Rio Branco. No Acre, até o momento são 2.052 casos notificados, desses, 1.286 foram descartados e 532 seguem aguardando análise laboratorial.

O Acre confirmou, na manhã desta sexta, por meio de nota pública, mais 1 óbito por Covid-19, ocorrido no último dia 20, de uma aposentada de 64 anos. A idosa residia em Rio Branco e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

O número oficial de mortes pela doença é de 11 casos, aguardando o resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos. Até o momento, são 88 pessoas que já tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 24 de abril de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre