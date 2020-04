Boliviana está internada na UPA do 2° Distrito com Covid-19

ac24horas

Dos 99 casos positivos para o novo coronavírus confirmados no Acre, sete contaminados pela doença estão internados na capital, Rio Branco. Uma dessas pacientes é uma mulher boliviana de 50 anos, que está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

Além dela, dois idosos (74 e 79 anos), também estão internados na mesma Unidade. Outros dois idosos (77e 79 anos) e dois homens (51 e 37 anos) estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e uma idosa de 81 se encontra na enfermaria do Hospital Santa Juliana.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a maior parte dos casos positivos está evoluindo sem complicações. As indicações aos demais pacientes têm sido isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação. 48 pessoas já receberam alta por já ter cumprido os 14 dias e não apresentarem mais os sintomas da doença.

Desde o último dia 09 de abril, o Departamento de Vigilância em Saúde do Acre considera que os municípios com casos confirmados do novo coronavírus estão na fase de transmissão comunitária ou sustentada, quando não é mais possível estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.

A taxa de letalidade da doença no Estado te sido de 3,0% em decorrência de três mortes registradas em Rio Branco.