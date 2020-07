Bombeiros de Feijó realizam parto de emergência na madrugada deste sábado

Por volta das 2h30min da madrugada deste sábado (4), um senhor, que não teve o nome divulgado, foi até o quartel de Bombeiros, pois no momento estava sem sinal de telefone e informou para a guarnição de serviço que sua esposa estaria entrando em trabalho de parto, em uma residência localizada no antigo Colégio Agrícola as margens da BR-364, trecho Feijó/Manuel Urbano.

Rapidamente a guarnição deslocou-se até o local indicado, dando início aos procedimentos cabíveis, para que nada desse errado durante o parto, que ocorreu sem maiores complicações.

A ocorrência foi bem sucedida e o bebê, do sexo masculino, nasceu com os sinais vitais normais.