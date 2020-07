BPTRAN está preocupado com aumento de acidentes envolvendo motocicletas.

Batalhão de trânsito vai intensificar as ações no sentido de reduzir os acidentes, no último final de semana foram registrados 13 acidentes graves com um óbito. O BPTRAN está preocupado com esse cenário.

O decreto em vigor do governo, proíbe o batalhão de trânsito de realizar blitz ostensiva em decorrência do período de pandemia, como a restrição em relação a aglomeração, os militares são obrigados a manter o distanciamento social, a exceção é quando a ocorrência envolve criminosos. A reabertura do comércio vai aumentar o fluxo de veículos e, conseguintemente, o número de acidentes vai disparar no último final de semana foram registrados 13 acidentes de trânsito com um óbito.

Para amenizar o clima de insegurança no trânsito, o BPTRAN está fazendo operações de visibilidade nos locais apontados pelas as análises criminais, com grande incidência de acidentes, geralmente esse trabalho acontece nos cruzamentos das principais ruas e avenidas da cidade, mais de 90% das colisões tem a motocicleta como personagem principal.

O batalhão de trânsito iniciou essa semana uma campanha educativa sobre os cuidados que os motociclistas devem ter quando trafegarem nos bairros onde pessoas estejam soltando papagaio, em rio branco pelo menos duas pessoas escaparam de ser degoladas por linhas com cerol.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.