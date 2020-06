Brasileira morre vítima de coronavírus em hospital de Cobija, fronteira com o Acre

No sábado, dia 6, o Hospital Roberto Galindo Teran, localizada na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, informou que às 18h30 ocorreu o falecimento de uma pessoa de sexo feminino, de aproximadamente 60 anos de idade com sintomas de Covid-19.

Conhecendo esta morte procedeu-se a realizar o teste no centro de referência de COVID-19 Departamental, em aproximadamente 40 a 60 minutos, por volta das 20h00 foi confirmando que a senhora faleceu pela Covid-19.

Segundo informações do diretor da Secretaria de Saúde de Pando, “Posterior a essa informação deve ter sido ativado o protocolo de inumação com o apoio do Município, entendemos que existiu um certo atraso nos procedimentos, esperamos que isso não volte a acontecer, quanto menos tempo demoremos neste tipo de casos, existe menos risco de contaminação”, disse.

A senhora era de nacionalidade brasileira e se encontrava internada no centro de isolamento do próprio hospital, não estava contemplada nos 24 casos relatados sábado, seria um novo caso. Ainda durante a noite, procedeu-se o enterro da pessoa falecida, no local já preparado para este tipo de situação.

Com informações do Alto Acre