Caixa abre agências em três municípios nesta segunda-feira para pagamento de auxílio

Mesmo nesta segunda-feira, 15, sendo feriado, a Caixa Econômica Federal vai três de suas agências no estado para o pagamento do auxílio emergencial e outros serviços essenciais.

O funcionamento será das 8h da manhã às 14h e estarão abertas as agências de Cruzeiro do Sul, localizada na Avenida Rodrigues Alves, 97, Centro; a agência de Brasileia que fica na Avenida Rui Lino, 814, bairro Raimundo Chaar e uma das agências de Rio Branco, localizada na Avenida Brasil, 475 – Centro.

A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem em uma das 3 agências nesta segunda-feira, das 8h às 14h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 14h, o atendimento continua até o último cliente.

O banco fechou parceria com cerca de 1.280 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.