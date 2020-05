Caixa Econômica Federal Suspende Atendimento Para Desinfecção da Agência Rio Branco.

Mais um funcionário da Caixa Econômica Federal foi afastado das funções, por suspeita de contaminação da civid-19. Dos 230 funcionários da Caixa no Acre, somente 150 estão trabalhando. Nesta sexta-feira, a agencia Rio Branco foi fechada, para desinfecção.

Quatro funcionários da Caixa Econômica Federal da agência Rio Branco, situada na Avenida Brasil, foram afastados de suas funções. Dois foram confirmados com a covid-19, e os outros dois estão aguardando resultado do exame. Com o afastamento dos funcionários, na última sexta-feira, a agência suspendeu atendimento ao público, para uma limpeza geral e desinfecção do ambiente. Apenas duas servidoras, prestavam esclarecimentos às pessoas que buscavam informações. O presidente do sindicato dos bancários, Eudo Rafael acompanhou tudo de perto.

Reportagem/Demóstenes Nascimento