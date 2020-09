Caixa terá quatro agências abertas neste sábado (5) para atender Auxílio Emergencial

A Caixa Econômica Federal abre quatro agências neste sábado (5) no Estado do Acre exclusivamente para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. Serão duas unidades em Rio Branco e a agência localizada no Centro de Cruzeiro do Sul.

Não é preciso madrugar nas filas. Os beneficiários vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até que todo mundo seja atendido.

Veja endereço e horário de atendimento no Acre: