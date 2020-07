Câmara aprova projeto que institui programa de combate a violência doméstica

Câmara aprova projeto do vereador, Mamed Dankar, prós, que institui o programa municipal de prevenção a violência doméstica, esse programa será gerido pela secretaria municipal de saúde articulada com a secretaria de assistência social e o grupo de enfrentamento a violência doméstica do ministério público.

Na sessão online desta terça feira, o plenário da câmara aprovou por unanimidade o projeto de autoria do vereador, Mamed Dankar, prós, que obriga o município a criar o programa de prevenção a violência doméstica com estratégia da saúde da família.

O parlamentar propõe que o programa seja gerido pelas secretarias municipais de saúde e assistência social, com o apoio do GEVID, grupo especial de combate a violência doméstica do ministério público.

Mamed Dankar é autor de outro projeto que impede a prefeitura de contratar homens envolvidos em agressão contra mulheres.

No ano passado a delegacia da mulher registrou mais de 3 mil ocorrências de violência doméstica, foram mais de 10 assassinatos de mulheres em 2020, os feminicídios estão caminhando a passos largos o vereador entende que as situações de tragédias podem ser evitadas com a vigilância do poder público através dos agentes comunitários de saúde e da educação.

Reportagem/ Ronaldo Guerra