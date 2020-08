Câmara realiza sessão para homenagear os 100 anos da diocese de Rio Branco

O vereador Mamed Dankar apresenta requerimento de moção de louvor a diocese de rio branco e ao Bispo Dom Joaquim Pertinez o gesto é pelos 100 anos de criação da diocese da capital.

Sábado passado a igreja católica comemorou 100 anos de criação da diocese de Rio Branco, uma instituição religiosa que chegou com serviços essenciais aos rincões da floresta amazônica bem antes da instalação do estado além de evangelizar, a comunidade católica por meio do Bispo Dom próspero Bernardi teve influência decisiva em serviços como saúde e educação. Para valorizar a história, o vereador Mamed Dankar (PROS) apresentou uma moção de louvor a diocese e ao Bispo Dom Joaquim Pertinez.

Desde o princípio, a igreja católica sempre trabalhou pesado no sentido de transformar as pessoas, em especial os mais humildes por meio da educação, tanto que construiu colégios em sena Madureira, em Xapuri e Brasiléia, alguns hospitais também ajudou a fundar por meio das irmãs servas de Maria reparadora para Dankar, as ações da igreja ajudaram a erguer o estado.

O bispo dom Joaquim falou da criação da primeira prelazia do Purus com jurisdição de sena Madureira a Brasiléia, cada bacia de rio foi entregue para um segmento diferente da igreja por isso o vale do Juruá não está subordinado a Rio Branco. Dom Joaquim lembra que lutar contra o desconhecido foi o maior desafio dos religiosos daquela época.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.