Cameli autoriza reforma e modernização dos aeroportos de Feijó e Tarauacá

Dando continuidade às autorizações de reforma e manutenção dos aeródromos do interior do estado, o governador Gladson Cameli assinou nesta sexta-feira, 18, a ordem de serviço para a melhoria e modernização dos terminais de passageiros de Feijó e Tarauacá. Juntos, os aeroportos das duas cidades são responsáveis pelo transporte de pessoas e cargas para diversos municípios acreanos e amazonenses, que não possuem acesso terrestre.

Em Feijó, o investimento será de R$ 27 mil. A estrutura principal do aeródromo passará por intervenções de pintura, readequação dos espaços, recuperação de banheiros, acesso à pista, cercamento, além de uma nova fachada. A obra realizada pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), tem como principal objetivo assegurar mais segurança e conforto aos passageiros e profissionais.

Outro importante avanço conquistado pela população de Feijó diz respeito à sinalização da pista para a realização de pousos e decolagens durante a noite. A montagem dos equipamentos foi concluída na última terça-feira, 15. O Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) já solicitou a homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o início dos voos noturnos.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli destacou a relevância histórica da aviação na Amazônia, sobretudo para salvar vidas. O gestor lembrou ainda que em meio à pandemia do novo coronavírus, a agilidade do transporte aéreo e seus profissionais foi fundamental para garantir equipamentos, insumos e o atendimento à população.

“Esse investimento que estamos fazendo aqui assegura o direito de ir e vir das pessoas. Depois de Rio Branco e Cruzeiro, esta é a terceira pista de aviação que está recebendo sinalização noturna. É mais uma prova do nosso compromisso com a população de Feijó. Gostaria também de fazer o meu reconhecimento aos pilotos e demais profissionais da aviação. O papel que eles desempenharam durante o pico da pandemia foi muito importante e ajudou que vidas fossem perdidas para o coronavírus”, pontuou Cameli.

Presente na solenidade, o vice-prefeito do município, Cláudio Braga, agradeceu a atenção que o governador Gladson Cameli vem dando a Feijó e enfatizou que a benfeitoria no aeródromo era esperada há bastante tempo pela população.

“Muitos aviões que tinham problema com o mau tempo e necessitavam pousar aqui em Feijó eram ajudados pelos faróis das motos para enxergar a pista. Quero agradecer o governador por ter trazido essa sinalização para o nosso munícipio, que está localizado bem na região central do nosso estado. Pacientes do TFD [Tratamento Fora de Domicílio] em situação de emergência agora já podem sair daqui com segurança durante a noite”, afirmou.

Representando a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado estadual Marcus Cavalcante parabenizou o governador por mais um significativo investimento no quinto maior município acreano. “Desde quando era parlamentar, o governador Gladson Cameli sempre foi um parceiro de Feijó e, hoje, com essa obra no aeroporto, está dando mais uma demonstração de seu respeito com a população”, ressaltou.

Após 15 anos, aeródromo de Tarauacá será reformado no governo Gladson Cameli

Em Tarauacá, o governador assinou a ordem de serviço para uma ampla reforma que será realizada no aeroporto do município. Ao todo, serão investidos R$ 82,1 mil na modernização de seu terminal de passageiros. Além disso, a área receberá um novo cercamento, proporcionando mais segurança para os pousos e decolagens das aeronaves.

“Todos esses investimentos são canalizados para melhorar o conforto dos passageiros que frequentam o local, assim como para os profissionais. Também estamos investindo nos cercamentos para evitar a entrada de animais ou pessoas não autorizadas. Com isso, vamos assegurar mais segurança durante as operações das aeronaves”, frisou o secretário de Infraestrutura, Ítalo César Medeiros.

Por sua vez, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, relembrou que o aeroporto não recebe intervenções em sua estrutura há 15 anos. A gestora aproveitou a oportunidade e elogiou o Estado pela recuperação do espaço. “Aeroporto é sempre considerado um cartão-postal de qualquer cidade e, há muitos anos, o nosso aeroporto estava em uma situação crítica. A população de Tarauacá, com certeza, recebe esse investimento por parte do governo com muita satisfação”, comentou.