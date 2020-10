Cameli confirma reinauguração da Biblioteca Pública de Tarauacá para este mês

Durante reunião realizada nesta segunda-feira, 12, com o presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Manoel Gomes, o governador Gladson Cameli anunciou a previsão de reinauguração da Biblioteca Pública Estadual Professor Anselmo Lessa, em Tarauacá, para 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor.

Com investimentos na ordem de R$ 856 mil por parte do governo do Estado do Acre, o prédio localizado na região central do município foi completamente reformado e modernizado, proporcionado mais conforto e comodidade aos seus usuários.

Governador Gladson Cameli e presidente da Fundação Elias Mansour, Manoel Gomes, durante reunião realizada nesta segunda-feira, 12 Foto: Diego Gurgel/Secom

O espaço recebeu nova cobertura, pintura externa e interna, instalação elétrica, plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais, estacionamento, banheiro adaptado para cadeirantes, instalação hidrossanitária, climatização e nova identidade visual. Agora, os trabalhos finais se concentram na montagem do novo mobiliário da biblioteca.

Segundo Gladson Cameli, seu governo não vem medindo esforços para investir nas áreas da cultura e educação. O gestor lembrou que este era um anseio da população de Tarauacá e que será entregue ainda em outubro.

Governador Gladson Cameli confirmou inauguração da Biblioteca Pública de Tarauacá para o próximo dia 15 de outubro Foto: Diego Gurgel/Secom

“No Dia do Professor, nosso governo vai entregar mais uma importante obra, que é a Biblioteca Pública de Tarauacá. A população vai receber uma estrutura digna e tenho certeza que este espaço vai contribuir muito para o aprendizado e conhecimento de seus frequentadores”, destacou Gladson.

Novas propostas para a cultura são apresentadas ao governador

Na oportunidade, o presidente da FEM apresentou outras propostas de demandas ao governador na área da cultura. Uma delas diz respeito ao fortalecimento das atividades desenvolvidas na Escola de Música do Acre.

Correinha, como é mais conhecido, também solicitou a Gladson Cameli a finalização do projeto de reforma e modernização do principal palco artístico do estado, o Teatro Plácido de Castro. O governador prometeu empenho e agilidade para que a obra seja executada nos próximos meses.

Presidente da FEM apresentou novas propostas de investimentos no setor cultural ao governador Gladson Cameli Foto: Diego Gurgel/Secom

A revitalização do Centro Histórico da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, foi discutida no encontro. A proposta é transformar o tradicional espaço em um novo polo cultural e comercial da cidade.

“O governador está muito empolgado com a cultura. Temos muito ainda a fazer e estamos trabalhando muito na recuperação dos nossos espaços para que a população possa usufruir da melhor maneira possível. Este é o compromisso da Fundação Elias Mansour e será desta maneira que vamos continuar trabalhando em prol da cultura”, afirmou Correinha.

Fonte: Agência de Notícias