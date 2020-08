Cameli visita ministra da Agricultura e agradece apoio ao desenvolvimento agropecuário do Acre

Em visita de cortesia à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na tarde desta terça-feira, 25, o governador Gladson Cameli agradeceu todo o apoio dispensado nos últimos meses para que o estado do Acre fosse considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Gladson reafirmou que a parceria com o governo federal foi importante para o “grande passo no desenvolvimento da economia acreana”.

Depois de 20 anos, o Acre saiu da zona de alerta causada pela febre aftosa, cuja vacina tinha que ser aplicada anualmente no rebanho. A partir de 11 de agosto deste ano, o estado foi reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mediante a instrução normativa nº 52, que passa a vigorar a partir de 1º de setembro de 2020.

Gladson Cameli pediu que a ministra continue apoiando as necessidades do estado no tocante ao desenvolvimento agropecuário, e a convidou para uma nova visita. “Já se pode ver mudanças no cenário econômico do nosso estado, e acreditamos que em pouco tempo o progresso e desenvolvimento terão índices acelerados”, disse Cameli.