Camelôs começam a assinar o termo de adesão ao shopping popular

Prefeitura de rio branco e sindicato dos camelôs dão início a etapa de assinatura do termo de adesão para a instalação do shopping popular são ao todo 485 concessões.

Na manhã desta segunda feira, a secretaria municipal de agricultura juntamente com o sindicato dos camelôs, deu início a coleta de assinaturas dos lojistas que devem migrar para o shopping popular o evento se estende até a próxima quarta-feira, na quadra do colégio acreano, no calçadão da Benjamin Constant, aonde os microempreendedores estão assentados. Para Acilene moura que há 22 anos exerce a atividade o shopping é um sonho que está sendo realizado.

Para evitar aglomeração a prefeitura vem atendendo os camelôs em horários previamente agendados, mantendo o distanciamento social e ofertando álcool em gel, segundo o presidente do sindicato dos camelôs, José Carlos juruna, os camelôs que aderirem ao empreendimento vão passar por um curso capacitação ministrado pelo SEBRAE.

Ao todo o shopping vai dispor de 485 concessões mais as lojas de departamento, o equipamento quando estiver operando com força máxima deve gerar cerca de 3.500 postos de trabalho.

A diretora de projeto da safra, Alice balado, explica que nessa fase os comerciantes assinam o termo de adesão ou desistência, mas, ninguém quer desistir de um sonho o negócio é tão sólido que vários bancos e cooperativas financeiras estão disponibilizando crédito para esse público.

Reportagem/ Ronaldo Guerra