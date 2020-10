Caminhonete perde controle e cai em ribanceira, próxima ao lixão de Senador Guiomard

Foto: Alexandre Martins

O motorista de uma caminhonete, modelo Hilux, bateu em um barranco e caiu na ribanceira 3km após o lixão de Senador Guiomard. O condutor do veículo não sofreu nenhum ferimento. Segundo informações, ele vinha no sentido Plácido de Castro á Rio Branco, com um carregamento de bananas, que seriam entregues em supermercados da capital. Por volta das 8 da manhã um guincho retirou retirando o carro do local. A estrada ficou interditada por alguns minutos, mas depois o trânsito do local foi normalizado.

Vídeo: Alexandre Martins