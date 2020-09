Campanha de vacinação contra o sarampo para pessoas de 20 a 49 anos é prorrogada

O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra o sarampo, da população de 20 a 49 anos, para até 31 de outubro, em todo o país. O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Dados preliminares das secretarias estaduais e municipais de saúde, registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, apontam que desde o início da ação dia 16 de março até o dia 17 de agosto, foram vacinadas 5 milhões de pessoas nessa faixa-etária.

Foto:_júnior_Aguiar_sesacre

Nesta quarta etapa da Mobilização Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a população-alvo nesta faixa-etária totaliza mais de 90 milhões de pessoas. A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano na rotina de vacinação dos serviços de saúde do país.

Para viabilizar a estratégia de vacinação, foram enviadas 4,3 milhões doses da vacina, além do quantitativo para o atendimento de rotina. De acordo com Socorro Martins, diretora de Vigilância sanitária, secretaria municipal de saúde, Rio Branco tem aproximadamente 80 mil pessoas com idade entre 20 e 49 anos que ainda não foram vacinadas contra o sarampo.

Apenas pouco mais de 2 mil pessoas receberam a vacina. Até julho deste ano foram registrados 7.293 casos em todo o Brasil, No Acre faz muito tempo que não se registra caso de sarampo. A secretaria municipal de saúde tem estoque de vacina e contratou novos profissionais, para atender a população.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento