Campanha Outubro Rosa Reforça a Importância do Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama

Foto: Reprodução

O Câncer de Mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, seguido do câncer de pele não melanoma. Entretanto, se for descoberto precocemente, o tratamento para o câncer de mama é mais eficaz, podendo evitar terapias mais agressivas e reduzir a mortalidade. As mulheres entre 50 a 69 anos de idade são orientadas a realizar o exame de mamografia. Segundo a OMS a recomendação é que a mulher faça a mamografia uma vez a cada dois anos. Exame capaz de identificar alterações suspeitas, antes do surgimento dos sintomas. Segundo dados da secretaria estadual de saúde, no Acre, ano passado foram contabilizados 863 casos novos de câncer. Entre as mulheres, o mais frequente foi o câncer de colo do útero (125 casos), seguido do câncer mama (87 casos) e (1) caso em homem. Quanto aos óbitos, 31 óbitos em mulheres por câncer de mama e 46 por câncer de colo do útero.

Ao longo do ano as Unidades Básicas municipais realizam atendimentos às mulheres e no mês de outubro estes são intensificados: com ações educativas, consultas médicas, consultas de enfermagem, agendamento de mamografia, coletas de PCCU e outros.

Reportagem: Demóstenes Nascimento