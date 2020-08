Carreta é apreendida com mais de 60kg de drogas, que teriam como destino final a cidade de Goiânia

Foto: Luan Rodrigo

Esta carreta foi aprendida com mais de 60 kg de entorpecentes. Em uma abordagem de rotina no posto de fiscalização da Tucandeira, os Agentes Rodoviários Federais perceberam um grande nervosismo do motorista do veículo, e algumas informações desconexas. Foi quando decidiram fazer uma busca na cabine da carreta, quando se deparam com cerca de 44kg de Skank ‘A Super Maconha’ e 24 kg de cocaína.

O motorista que não teve a identidade revelada, informou que foi contratado aqui em rio branco por pessoas desconhecidas e iria receber cerca de R$10.000,00 para levar a droga até a cidade de Goiânia. O prejuízo total para o mundo do crime, ultrapassa mais de 1 milhão e meio de reais. Agora, os procedimentos judiciais serão iniciados.

Reportagem: Luan Rodrigo / Chico Galo