Carretas Com Respiradores e Equipamentos de Proteção Doados Pela JBS Chegam ao Acre.

Sete carretas transportando respiradores e equipamentos de proteção individuais, doados pela empresa JBS chegaram ao estado do Acre. Os novos equipamentos são considerados reforços de peso no combate à pandemia do novo coronavírus.

São mais de R$ 10 milhões em equipamentos de proteção individual, respiradores, produtos de higiene e limpeza que foram doados a Secretaria de Estado de Saúde do Acre, pelo programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, do grupo JBS. O secretário estadual de saúde, Alisson Bestene, governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri foram ao estacionamento da Arena Acreana acompanhar a chegada das doações. O representante da JBS no estado, Alcides Teixeira falou da importância da parceria.

O Acre recebeu do grupo JBS, cinco respiradores, mais de 240 mil equipamentos de proteção individual (EPIs) Além de 16 mil litros de produtos de higiene e limpeza (álcool líquido e desinfetante hospitalar) que serão destinados às unidades de saúde que atuam na linha de frente da Covid-19.

A Prefeitura Municipal de Rio Branco também recebe nove mil cestas básicas, 20 mil viseiras faciais, três mil litros de álcool em gel e 50 mil máscaras de tecido para distribuição à comunidade. A prefeita Socorro Neri disse que a doação chega num momento precioso.

O governador Gladson Cameli, agradeceu ao grupo JBS pela ajuda dada ao Acre e disse que o apoio significa o compromisso do grupo com o Brasil.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento