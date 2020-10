Casal acreano morre após perseguição policial em Porto Velho

Dois acreanos morreram na madrugada deste domingo, 25, após uma perseguição policial em Porto Velho.

Samuel Assis Lima e Beatriz Aguiar, que estavam numa motocicleta Fan 160, bateram numa árvore e não resistiram ao forte impacto.

De acordo com informações da policial o casal trafegava na contramão pela Avenida Jorge Teixeira, quando foi flagrado por uma equipe da Polícia Militar.

Samuel Assis, que conduzia o veículo, não teria obedecido a ordem de parada e empreendeu fuga.

Neste momento, de acordo com o boletim de ocorrência, Beatriz teria pedido para Samuel obedecer aos Policiais, mas o condutor continuo a fuga.

Depois de passar pela Avenida Tiradentes, Samuel perdeu o controle da direção da motocicleta e, bateu em uma árvore.

Por conta da violência do impacto o casal morreu antes de chegada do Samu. A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia criminal.

As vítimas eram naturais do estado do Acre.