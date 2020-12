Casal é preso com drogas e munições no conjunto Esperança

Assessoria de Comunicação da PMAC

Após denúncia anônima recebida na tarde desta terça-feira, 15, policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam um casal com 1,200 kg de maconha e 760 gramas de cocaína. A ação ocorreu no conjunto Esperança, em Rio Branco.





Os militares receberam a denúncia, fizeram o cerco policial e entraram em contato com o proprietário. Enquanto alguns policiais conversavam com o homem, a esposa dele arremessou uma mochila com entorpecentes. Um dos militares percebeu a ação e informou ao comandante da guarnição.

Os militares adentraram à residência e apreenderam uma balança de precisão, sete munições calibre 380 e materiais usados na preparação de entorpecentes. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).